Политика в современной России нуждается в увеличении количества женщин и их влиянии на внутренние процессы. Об этом заявил социолог Максим Шугалей.

Мировая история знает немало выдающихся политиков, но далеко не многие из них были женщинами. Недавно канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что готовится оставить пост и не станет участвовать в предстоящей предвыборной гонке. Российские женщины-политики также добились результатов, но их количество все еще значительно уступает числу мужчин.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей заявил, что женское влияние могло бы привести к положительным изменениям. Социолог объяснил в интервью изданию "Слово и Дело", почему поддерживает необходимость увеличения женщин в политике.

"Безусловно, я считаю, что женщин в политике должно быть гораздо больше. Они искренне готовы менять мир. Они смогут привести все в равновесие и предотвратить бардак, который творится. Мое мнение — чем больше женщин-политиков, тем лучше", — убежден социолог.

Шугалей отметил: несмотря на то, что женщины занимают множество должностей в политической сфере, их количество все еще недостаточно. Кроме того, их представленность на мировой арене по-прежнему остается незначительной.