Путин призвал "Единую Россию" реагировать на мировые события

Президент РФ Владимир Путин встречается с членами партии "Единая Россия". Глава государства назвал программу политсилы живым документом и призвал сверить часы.

Владимир Путин заявил, что помнит, о чем говорили с представителями партии в июне. По его словам, программа "Единой России" должна реагировать на то, что происходит в мире и стране.

"Жизнь ставит перед нами новые задачи", — подчеркнул президент.

Лидер предложил обсудить все вопросы. Путин добавил, что ничего из сказанного в июне не должно быть забыто.

Выборы в Госдуму РФ пройдут с 17 по 19 сентября. Представители ЛДПР, "Коммунистов России", "Справедливой России — За правду", КПРФ, "Гражданской платформы", Российской партии свободы и справедливости, "Родины", Российской экологической партии "Зеленые", "Зеленой альтернативы", Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Партии роста, "Яблока", "Новых людей" и "Единой России" зарегистрированы кандидатами в депутаты VIII созыва.