Охрана не пустила Кличко в аэропорт для встречи Меркель

Охрана Борисполя не пустила мэра Киева Виталия Кличко в аэропорт, чтобы встретить канцлера Германии Ангелу Меркель. Об этом рассказал сам градоначальник.

Мэр украинской столицы рассказал, что прибыл в аэропорт, где должен был встречать немецкого политика. По словам Кличко, это необходимо по протоколу. Однако 22 августа, в отличие от прошлых визитов Меркель в Киев, градоначальника не пропустили.

"Силой прорываться, конечно, не буду", — написал мэр в Telegram-канале.

Кличко признался, что такое в его практике случается впервые. Мэр поинтересовался, почему "проевропейский" МИД Украины решил срочно нарушить протокольные мероприятия.