Россия работает над созданием нового "самолета судного дня"

Российские конструкторы начали работу над созданием нового "самолета судного дня", заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По его словам, самолет разрабатывается на базе пассажирского Ил-96. Он призван заменить воздушный командный пункт Ил-80.

"Российская авиационная промышленность может выпускать самолеты всех классов, в том числе и самолеты такого назначения", — сказал министр в интервью агентству "Интерфакс".

"Самолетами судного дня" называют воздушные командные пункты, которые могут быть задействованы при уничтожении наземной инфраструктуры управления. С борта такого самолета можно командовать всеми видами войск.