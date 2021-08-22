Путин поучаствовал в церемонии поднятия флага России на Поклонной горе

Президент России Владимир Путин поучаствовал в торжественной церемонии поднятия государственного флага в московском Парке Победы. Об этом сообщили журналисты.

Россияне отмечают День государственного флага 22 августа с 1994 года. Глава государства побывал на церемонии по случаю праздника. Торжественное поднятие флага состоялось на Поклонной горе в столице.

Начальник почетного караула доложил Путину о готовности. После этого флаг поднялся под аккомпанемент Президентского оркестра. В конце церемонии прозвучал гимн РФ.