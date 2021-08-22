«Не было в списках». Кличко не пустили в аэропорт Киева встречать Меркель

Мэра Киева Виталия Кличко не пустили в местный аэропорт «Борисполь», где он собирался встретить канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Об этом украинский политик написал в Telegram-канале.

22 августа в Киеве пройдет встреча главы немецкого кабмина с президентом Украины Владимиром Зеленским. В связи с этим Кличко хотел лично встретить Меркель в аэропорту, как это было во время ее прошлых визитов в столицу.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

«Прибыл в аэропорт "Борисполь", где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду. Но такое в моей практике [мэра] — впервые», — заявил Кличко.

По словам охранника, он отказался пропускать киевского мэра, поскольку того не было в списках.

«Поэтому интересно: в "проевропейском" МИД Украины решили срочно нарушить протокольные меры? Получили ли команду и так дрожали, что устроили такой цирк?!» — написал Кличко.

Ранее градоначальник отказался участвовать в заседании Совета национальной безопасности и обороны, сославшись на занятость. При этом украинские СМИ писали, что Зеленский может уволить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.