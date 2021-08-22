Максим Шугалей назвал попыткой сохранить имидж "прощальный" визит Меркель в Россию

Канцлер ФРГ Ангела Меркель стремится сохранить свой имидж, так как продолжит политическую деятельность и после ухода со своего поста, заявил глава ФЗНЦ Максим Шугалей.

Так он прокомментировал изданию "Народные Новости" визит Меркель в Москву, где она встретилась с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили ситуацию в Афганистане и Донбассе, а также запуск "Северного потока — 2".

"Мы знаем, что Меркель завершает свой срок на посту канцлера, но потом она все равно останется политиком. Минские соглашения были сделаны в том числе при ее участии. По сути это и ее детище тоже. Безусловно, достижение или провал достигнутых договоренностей ляжет и на нее, на ее имидж", — объяснил социолог.

По его словам, встреча с Путиным для Меркель является "последним шагом" на посту федерального канцлера. В будущем ей предстоит заниматься общественно-политической деятельностью, и визит в Москву "следует воспринимать в плоскости дальнейшей карьеры Ангелы Меркель", заключил Шугалей.