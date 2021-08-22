«Это абсурд». США решили помочь застрявшим в Кабуле американцам «поддельной» визой

Чтобы помочь десяткам тысяч американских граждан выбраться из Афганистана, Госдепартамент США направил им «поддельную» иммиграционную визу. На документе не оказалось ни серийного номера, ни штрих-кода. Об этом в эфире ABC News рассказал застрявший в Кабуле американец Дэвид Фокс.

После захвата столицы Афганистана талибами (членами террористической организации «Талибан»1*, запрещенной на территории РФ) американские военные эвакуировали из региона около семи тысяч человек. Президент Джо Байден рассчитывает, что операция будет полностью завершена к 31 августа, сообщил его помощник по нацбезопасности Джейк Салливан.

При этом правительство США не может точно сказать, сколько граждан еще находится в Афганистане. Затруднился Салливан ответить и на вопрос о том, грозит ли солдатам опасность, если они продолжать там оставаться и после 31 августа.

Global Look Press / Xinhua

«Мы просим каждого американца, который приезжает в Афганистан, регистрироваться в посольстве США. Но когда люди уезжают, они часто не отменяют регистрацию», — пояснил Салливан.

Как поделился Дэвид Фокс, путь до аэропорта в Кабуле был слишком опасен, поэтому ему пришлось вернуться со своей семьей обратно домой. Однако консульский отдел посольства США решил помочь ему выехать из региона, прислав по почте специальные визовые бланки, которые, впрочем, оказались пустые.

«Он [документ] никому не адресован, внизу нет серийного номера, нет штрих-кода», — рассказал мужчина.

David Fox, an American in Kabul, joins @ABCNewsLive to share his experience trying to leave Afghanistan.



"For me, as a father, I have to weigh the risks of these different options...The airport is very dangerous."https://t.co/7rqpuCh0mM pic.twitter.com/vNuUhGio6M — ABC News Live (@ABCNewsLive) August 19, 2021

По словам Фокса, такие документы получили и афганцы, подавшие заявление на получение иммиграционной визы. Поскольку на бланке отсутствовало имя, они распечатали «сотню экземпляров», и теперь подобный «смешной, поддельный документ, созданный Госдепом США», есть у десятков тысяч жителей Афганистана.

«Я не знаю, как это объяснить, кроме как червями в мозгах. Это абсурд. О чем они думали?» — посетовал Фокс.

15 августа талибы захватили Кабул и заявили об установлении полного контроля над Афганистаном. За несколько недель боевики подчинили большую часть страны и все крупные города. Глава государства Ашраф Гани покинул регион, руководство перенял временный совет.

Ранее CBC сообщил, что незадолго до захвата Афганистана Вашингтон пошел на «тайную сделку» с представителями «Талибана»*. Якобы американские власти договорились прекратить воздушную поддержку Кабулу в обмен на неприкосновенность дипломатов и военных США.

* — террористическая организация, запрещенная на территории РФ

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации