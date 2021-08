«Это абсурд». США решили помочь застрявшим в Кабуле американцам «поддельной» визой

Чтобы помочь десяткам тысяч американских граждан выбраться из Афганистана, Госдепартамент США направил им «поддельную» иммиграционную визу. На документе не оказалось ни серийного номера, ни штрих-кода. Об этом в эфире ABC News рассказал застрявший в Кабуле американец Дэвид Фокс.

После захвата столицы Афганистана талибами (членами террористической организации «Талибан»1*, запрещенной на территории РФ) американские военные эвакуировали из региона около семи тысяч человек. Президент Джо Байден рассчитывает, что операция будет полностью завершена к 31 августа, сообщил его помощник по нацбезопасности Джейк Салливан.

При этом правительство США не может точно сказать, сколько граждан еще находится в Афганистане. Затруднился Салливан ответить и на вопрос о том, грозит ли солдатам опасность, если они продолжать там оставаться и после 31 августа.

Как поделился Дэвид Фокс, путь до аэропорта в Кабуле был слишком опасен, поэтому ему пришлось вернуться со своей семьей обратно домой. Однако консульский отдел посольства США решил помочь ему выехать из региона, прислав по почте специальные визовые бланки, которые, впрочем, оказались пустые.

David Fox, an American in Kabul, joins @ABCNewsLive to share his experience trying to leave Afghanistan.



"For me, as a father, I have to weigh the risks of these different options...The airport is very dangerous."https://t.co/7rqpuCh0mM pic.twitter.com/vNuUhGio6M