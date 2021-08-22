Китайский блогер объяснил, как правильно вести себя в гостях у россиян

Блогер из Китая перечислил основные традиции и правила поведения при нахождении в гостях у россиян. По его словам, их необходимо соблюдать, чтобы не разрушить дружбу.

Правила поведения в гостях в России отличаются от таковых в других странах мира. Автор блога "Учеба за границей" на китайском портале Sohu рассказал своим соотечественникам, как нужно вести себя в российском доме.

По словам автора, россияне не любят, когда к ним приходят в гости без предупреждения. О встрече необходимо договариваться заранее, а в день визита не стоит приходить слишком рано, советует он. Кроме того, важно принести с собой подарок для хозяев дома.

За столом стоит вести себя аккуратно. Так, россияне не любят обсуждать погоду. Самыми популярными темами для разговора китаец считает политику и дела семьи. Отдельные правила касаются рукопожатий: не следует протягивать руку хозяевам дома первым, а уходя не нужно пожимать ее над порогом.