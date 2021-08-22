Американские ученые обнаружили, что спортсмены меньше подвержены смерти от COVID-19

Исследователи из США пришли к выводу, что активные люди, которые занимаются физическими нагрузками, меньше подвержены риску умереть от коронавируса.

Специалисты провели эксперимент с выборкой почти 50 тысяч человек. Согласно исследованиям, вероятность подхватить осложнения и попасть в больницу в несколько раз ниже у тех, кто делал умеренные или энергичные упражнения в течение 150 минут в неделю, чем у людей, которые занимались физкультурой менее 10 минут.

Наука доказала, что активность укрепляет иммунитет, поэтому спортсмены реже подхватывают вирусы, а при болезни симптомы оказываются менее тяжелыми. Также риск смерти снижается, так как в организме не так часто развиваются системные воспаления, передает "Россия сегодня".