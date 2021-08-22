В Германии назвали прощальной и отрезвляющей встречу Путина и Меркель в Москве

Встреча президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель была довольно отрезвляющей, уверена немецкий журналист Кристина Хебель.

Переговоры продемонстрировали различия в мировоззрении сторон по ряду вопросов, отметила она. Президент призвал Запад уважать решение российского суда и отказался помогать трем неправительственным организациям, признанным нежелательными в стране. Журналист проанализировала встречу на страницах издания Der Spiegel.

Путин в очередной раз указал, что Москва не одобрит вмешательства из вне. Президент также уделил внимание теме "Северного потока — 2" и вопросу Афганистана. В общей сложности Хебель назвала переговоры "отрезвляющей прощальной встречей". Автор также вспомнила слова Меркель о необходимости диалога с Россией вопреки разногласиям.