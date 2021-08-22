В России разработают морскую модификацию ударного дрона-камикадзе

Компания ZALA Aero проведет работы по созданию морской версии ударного беспилотного летательного аппарата КУБ-БЛА, сообщил руководитель спецпроектов предприятия Никита Хамитов.

Специалист ZALA Aero, входящей в группу компаний "Калашников" госкорпорации "Ростех", рассказал, что морской дрон-камикадзе станет первым российским образцом данного типа. Информация о новейшей разработке была сообщена в рамках военно-технического форума "Армия-2021".

"Опережая момент формирования требований заказчика, мы инициативно начали работу над "морской" модификацией КУБ-БЛА с возможностью эксплуатации на скоростных транспортно-десантных катерах и кораблях специального назначения", — отметил Хамитов.

Эксперт подчеркнул, что данное нововведение значительно увеличит боевые возможности беспилотников. Отмечается, что стандартный вариант БПЛА может развивать скорость до 130 км/час. При этом продолжительность его работы составляет 30 минут.