«Каменный век»: Сатановский предрек Германии деградацию при отказе от российского газа

Если канцлер ФРГ Ангела Меркель и ее преемники решат окончательно испортить отношения с Россией и заблокировать «Северный поток — 2», то «выстрелят себе в ногу». Такое мнение выразил политолог Евгений Сатановский в Telegram-канале «Армагеддоныч».

Так Сатановский прокомментировал прощальный визит Меркель в Москву в должности главы кабмина. Накануне она встретилась с российским президентом Владимиром Путиным и обсудила с ним целый ряд важных вопросов, среди которых — Афганистан, Донбасс, Белоруссия и «Северный поток — 2».

Переговоры продолжались три часа за закрытыми дверями в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Путин позитивно оценил итоги беседы, заявив, что она прошла в конструктивной деловой обстановке.

Приоритетной темой стороны поставили происходящее в Афганистане. Глава государства заявил, что самое главное сейчас — не допустить проникновения террористов в соседние с Кабулом государства, в том числе под видом беженцев.

Global Look Press / Str

В свою очередь Меркель подчеркнула, что для спасения мирных граждан Западу придется вести диалог с радикальной организацией «Талибан»1* (запрещена на территории РФ), которая захватила власть в Афганистане.

Сатановский выразил мнение, что в беседе с Путиным немецкий канцлер подняла все те вопросы, которые посчитала нужным обсудить на финише своего правления. Однако на ее родине итоги переговоров не восприняли позитивно.

«Судя по оценкам немецкой прессы и их политиков, этого самого, позитивного, нет. А что есть, то никак не продвигает в России "европейские ценности", а, напротив, этому мешает. Не все еще их санкции к нам применены, есть им, куда развивать эту тему», — написал политолог.

По словам эксперта, Меркель никогда и не была другом по отношению к России, как не будет другом и любой из ее потенциальных преемников.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Меркелью больше, Меркелью меньше. Кто бы ни пришел на ее место, другом нам он не будет, так же, как и она никаким другом не была. Да и партнер из нее и из Германии так себе. Партнеры санкций не накладывают, врагов твоей страны не поддерживают и во внутренние дела ее не влезают — ни без мыла, ни с ним», — рассуждает Сатановский.

Автор публикации также порассуждал, что произойдет, если вдруг «СП-2» так и не будет запущен, а Европа и вовсе откажется от российского газа и нефти. Такой расклад порадует не только власти Польши, Прибалтики и Украины, чья заветная мечта исполнится, но и шведскую экологическую активистку Грету Тунберг и европейские партии «Зеленых», иронизирует Сатановский.

«Хочет Германия впасть в каменный век, пускай впадает. Хочет стать второразрядной европейской страной? Да пускай будет хоть третьеразрядной, нам какая печаль? Не нужно ей производить конкурентоспособные на мировом рынке товары, так и не надо», — отметил эксперт.

nord-stream2.com / Nord Stream 2 / Paul Langrock

Политолог убежден, что замена немецким производителям на рынке найдется быстро, ведь «свято место пусто не бывает». Что до российских предпринимателей, ориентирующихся исключительно на Германию, качественный товар «по-любому найдет своего покупателя».

«Хочет Германия "выстрелить себе в ногу", может сколько угодно этим заниматься. От старой доброй Германии все равно сейчас мало что осталось, и роль в этом Ангелы Меркель, с ее фантастическим по своей глупости приглашением мигрантов из Африки и Ближнего Востока, огромна. Если ее преемники всерьез решат добить свою собственную страну, окончательно испортив отношения с Россией, кто им может в этом помешать?» — подытожил Сатановский.

Ранее в беседе с «ПС» политолог Владимир Корнилов заявил, что встречу Ангелы Меркель с Владимиром Путиным нельзя назвать прорывом. Несмотря на конструктивные переговоры, каждый из лидеров остался при своем мнении.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации