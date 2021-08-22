Трамп заявил, что Байден преклонился перед талибами в Афганистане

Действующий президент США Джо Байден сдал в Афганистане все позиции и преклонил колени перед представителями движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Соответствующее заявление сделал бывший лидер страны Дональд Трамп. По его словам, он имел дела с главой политофиса "Талибана" Абдулом Гани Барадаром. Трамп сказал ему, что если что-то случится, то американская сторона устроит террор в отношении движения. Об этом он рассказал во время митинга в штате Алабама, который транслировали медиа страны.

"Новый президент занял офис, упал на колени и сказал: заходите, забирайте все, что у нас есть. Позор, самая унизительная вещь, которую мы когда-либо видели", — подчеркнул Трамп.

По мнению бывшего главы государства, мир разочаровывается в Соединенных Штатах.

Ранее республиканка Марджори Тейлор Грин внесла на рассмотрение Конгресса США проект резолюции об импичменте Байдену. Она обвинила его в том, что он бросил 10 тысяч соотечественников в Афганистане, сообщал сайт 360tv.ru.