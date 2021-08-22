Пакьяо уступил Угасу в бою за звание суперчемпиона WBA

Знаменитый филиппинский боец Мэнни Пакьяо уступил в поединке за титул суперчемпиона представителю Кубы Йорденису Угасу.

Главное противостояние последних месяцев состоялось в американском Лас-Вегасе на T-Mobile Арене. Боксерский поединок прошел все 12 раундов, в которых по решению судей сильнее оказался Угас.

Мэнни Пакьяо потерпел восьмое поражение в своей профессиональной боксерской карьере. Всего филиппинец одержал 62 победы, 39 из которых — нокаутом. После завершившегося поединка спортсмен признался, что будет решать вопрос по своему будущему на ринге после совместного отдыха с семьей.