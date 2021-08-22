Военно-технический форум "Армия-2021" открылся в парке "Патриот" в Кубинке

Международный военно-технический форум "Армия-2021" начал свою работу в конгрессно-выставочном центре (КВЦ) "Патриот", расположенном в подмосковной Кубинке.

Сообщается, что мероприятие будет длиться до 28 августа. В рамках форума планируется провести выставочную, демонстрационную и научно-деловую программы. Кроме того, будут проведены протокольные и культурно-массовые мероприятия. В то же время вместе с церемонией открытия форума 23 августа начнутся армейские игры. Любой желающий сможет посетить выставочные площадки 26-28 августа.

В рамках "Армии-2021" на территории КВЦ продемонстрируют статическую экспозицию, также там пройдет основная часть деловой и научной программ. На аэродроме Кубинка и полигоне Алабино будут проведены динамические показы возможностей отечественной военной техники. Отмечается, что в мероприятии примут участие более 1400 предприятий и организаций, которые представят в рамках статической выставки свыше 28 000 образцов своей продукции и технологий.