Аксенов заявил о полном обеспечении Крыма пресной водой

Жители Крыма не будут испытывать проблемы с водой, поскольку город обеспечен достаточным количеством пресной жидкости. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

Политик отметил, что в будущем местное правительство планирует построить опреснительную установку. По его словам, жители Крыма также обеспечены водой благодаря прошедшим осадкам.

"По погодным условиям, от засухи перешли к наводнениям. Благодаря дождям водохранилища тоже наполняются… Водой сейчас обеспечены в полном объеме, режимов нет", — заявил Аксенов в эфире телеканала "Россия-24".

Проблемы с водой у Крыма начались после решения Украины перекрыть основной источник пресной жидкости — Северо-Крымский канал. Однако на сегодняшний день российским властям удалось решить этот вопрос.