Талибы попросили Россию передать послание вице-президенту Афганистана

Российские власти получили от представителей движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) просьбу передать послание вице-президенту Афганистана.

Представители организации пожелали, чтобы Россия помогла им настроить политический диалог с лидерами ополчения в Панджшере, рассказал посол в Кабуле Дмитрий Жирнов на YouTube-канале "Соловьев Live".

"У нас сегодня был в посольстве высокопоставленный представитель политического офиса талибов, и он просил, зная, что Россия пользуется большим авторитетом в Афганистане у разных политических сил, просил нас передать панджшерцам политический сигнал", — отметил политик.

Жирнов признался, что талибы желают решить ситуацию с представителями в Панджшере цивилизованным путем. По его словам, боевики не желают допускать кровопролития, поскольку заинтересованы в диалоге.