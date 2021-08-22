Вступил в силу закон об отмене обязательного техосмотра для покупки ОСАГО

Получить полис ОСАГО в России теперь можно без обязательного прохождения техосмотра. Соответствующий закон вступил в силу 22 августа.

Российские автомобилисты смогут приобретать полисы ОСАГО по новым правилам уже с 29 августа. Банк России считает, что освобождение россиян от обязательного государственного техосмотра упростит процедуру страхования и сделает ее более доступной, передает ТАСС.

"Автовладельцы теперь также смогут дистанционно расторгнуть или изменить договор ОСАГО, в том числе с возвратом части страховой премии. Это предусмотрено новым порядком информационного обмена в ОСАГО. В числе других важных нововведений — снятие запрета на вступление в силу электронного договора ОСАГО в день его заключения", — отметил регулятор.

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников недавно заявлял, что новый закон повысит внимание граждан к техническому состоянию автомобилей. Водители начнут воспринимать диагностическую карту как список проблем, которые следует устранить, а не скрыть для получения полиса ОСАГО.