Трамп заявил о некомпетентности Байдена из-за действий в Афганистане

Действия президента США Джо Байдена в Афганистане указывают на его неспособность управлять страной. Об этом заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

Республиканец отметил, что некомпетентность нынешнего правителя страны проявляется в его указаниях для американской армии в Афганистане. По его словам, Байден отдает солдат в руки моджахедам.

"Байден ушел в отпуск, в то время как Афганистан отправился в ад"... Ужасная некомпетентность национального лидера, ни в какой стране такого не видели", — заявил Трамп.

Бывший глава Белого дома добавил, что сложившаяся обстановка на территории южной азиатской страны является "величайшим военным унижением в истории США". Он считает, что Байден даже не имеет понятия сколько жителей государства нужно вывести из Афганистана.