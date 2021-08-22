Депутат Рады Рабинович возмутился подарком США на 30-летие независимости Украины

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович выразил недовольство посольству США в Киеве, сотрудники которого записали песню на украинском языке в честь Дня независимости страны.

Украинские коррупционеры, оккупировавшие власть в стране, уже давно не испытывали такого унижения. Рабинович напомнил, что марионеточному правительству Афганистана за 20 лет выплатили порядка 3 трлн долларов на разграбление страны.

"А посольство США в Киеве спело песенку своим украинским друзьям. Это какой-то позор!" — написал Рабинович.

В официальном Instagram-аккаунте американской дипмиссии появилось видео с поздравлениями. На нем сотрудники посольства исполнили песню "Мой друг" группы Kozak System. Само собой поздравление сопровождалось уже привычными, но избитыми словами поддержки суверенитета украинского государства и его целостности.