Британский комик Терри Гиллиам по ошибке назвал Одессу частью России

Британский режиссер и комик Терри Гиллиам попал в неловкую ситуацию во время выступления в Одессе. Он по ошибке назвал украинский город частью России.

Инцидент произошел во время Одесского международного кинофестиваля, прошедшего 21 августа. Гиллиам получил награду за вклад в развитие кинематографа. Во время выступления на сцене британец поблагодарил организаторов фестиваля, Одессу и Россию.

"Спасибо, Россия, спасибо, Одесса", — сказал Гиллиам.

Оговорка режиссера вызвала бурное недоумение у гостей мероприятия. Затем представители оргкомитета поправили Гиллиама, и он извинился за свою ошибку. По словам кинодела, из-за "атмосферы фестиваля и Потемкинской лестницы" он лишился связи с реальностью.