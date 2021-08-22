Пушилин посоветовал Украине забыть про Крым и выполнять Минские соглашения

Глава ДНР Денис Пушилин считает, что в саммите "Крымская платформа" нет смысла, так как вопрос территориальной принадлежности полуострова давно решен.

Мероприятие запланировано на 23 августа в Киеве. Ключевым вопросом станет "возвращение" Крыма под контроль Украины.

Пушилин уверен, что это пустая трата времени. По его мнению, киевским властям стоит больше внимания уделять юго-востоку страны и начать выполнять Минские соглашения.

"О Крыме вообще стоит забыть уже и не возвращаться к этому разговору, а про Донбасс – осталось, наверное, может быть сотая процента, что удастся говорить о мирном сосуществовании в какой-то ближайшей перспективе", — сказал Пушилин.

Аналогичное мнение выразил глава полуострова Сергей Аксенов. Он уверен, что саммит является очередным собранием русофобов, которые пытаются хоть как-то навредить российскому Крыму.