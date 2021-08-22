Власти Нижегородской области отчитались о ходе строительства трассы М-12

Нижегородские власти работают с Правительством России по строительству трассы М-12. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Трасса М-12 Москва — Казань — Екатеринбург будет проходить по территории Нижегородской области. По словам губернатора региона Глеба Никитина, это самый длинный участок дороги.

"Мы очень плотно работаем с правительством, с замглавы правительства РФ Хуснуллиным Маратом в рамках штаба, чтобы строить этот участок", — отчитался Никитин перед президентом Владимиром Путиным.

Глава страны поручил продлить скоростную магистраль Москва — Казань до Екатеринбурга за три года. Об этом Путин сообщил в ходе выступления перед Федеральным собранием в текущем году. Трасса позволит доезжать до столицы Татарстана со скоростью 130 километров в час за шесть с половиной часов.