Западные страны должны объединиться с Россией, китаем и Индией для борьбы с терроризмом в Афганистане и предотвращения гуманитарного кризиса.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб уверен, что Россия и Китай могли бы оказать умиротворяющее воздействие на "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России). По этой причине с ними необходимо тесно сотрудничать по афганскому кризису.

Великобритания намерена собрать экстренное заседание Совбеза ООН для создания международной контактной группы. Рааб отметил, что эта идея была положительно воспринята на встрече глав МИД стран Группы семи.