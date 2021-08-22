Аксенов похвалил Зеленского за добросовестную оплату квартиры в Крыму

Глава крымского полуострова Сергей Аксенов назвал президента Украины Владимира Зеленского образцовым и примерным плательщиком налогов за квартиру.

Семья украинского гаранта владеет недвижимостью в крымской Ливадии, о чем общественность узнала во время избирательной кампании на Украине в 2019 году. Тогда в пресс-службе будущего лидера рассказали, что сделка купли-продажи была составлена в 2013 году. С того момента, как Крым вернулся в состав РФ, семья Зеленского не появлялась на полуострове. Однако платежи президент вносит исправно.

"Смотрите, даже человек не приезжает, не живет, а оплачивает", — иронично заметил глава Крыма.

Глава республики привел чету Зеленских в пример как добросовестных налогоплательщиков. Аксенов подчеркнул, что сборы за недвижимость, в размере шести тысяч рублей, поступают в бюджет республики без перебоев.