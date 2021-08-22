Космонавты из России на МКС поздравили сограждан с Днем государственного флага

Российские летчики на МКС Олег Новицкий и Петр Дубров выступили с поздравлением соотечественников с Днем флага Российской Федерации.

Специалисты Роскосмоса в своем видеообращении напомнили россиянам, что триколор является олицетворением могущества РФ и величия всей нации. Кроме того, Новицкий и Дубров отметили символизм преемственности поколений, который отображен в флаге, передает News.ru.

Космонавты заявили, что День флага России изображает единение страны и способствует укреплению духа патриотизма. В завершение Дубров и Новицкий сказали, что этот праздник является одним из важнейших звеньев, которые связывают поколения россиян воедино.