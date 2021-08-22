Предприятия Ростеха покажут на выставке "Армия-2021" более 50 новинок

Организации, входящие в госконцерн "Ростех", продемонстрируют на "Армии-2021" больше 50 разных новых образцов военной техники. Об этом рассказал глава предприятия Сергей Чемезов.

Всего Ростех подготовил более 1000 разработок, которые покажут на выставке, 50 из которых продемонстрируют в первый раз. В планах государственного концерна подписать около десятка соглашений на экспорт российского вооружения за границу.

Одним из основных дебютантов является автоматизированный разведывательный комплекс "Пенициллин" в экспортной сборке. Новинка отличается от других образцов техники тем, что по звуковым волнам может вычислить огневую точку и вести контрбатарейную стрельбу значительно эффективнее.