Захарова пообещала извлечь выводы из поведения участников "Крымской платформы"

Кремль запомнит риторику государств, которые приняли участие в форуме "Крымская платформа" и извлечет из этого соответствующие выводы, заявила дипломат Мария Захарова.

Основной темой саммита станет обсуждение вопросов, посвященных присоединению полуострова под контроль Киева. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее анонсировал, что во встрече будут участвовать более 40 стран и международных организаций, в числе которых будет поверенный в делах Турции, пишет News.ru.

Кремль будет следить за ситуацией и фиксировать риторику стран. По итогам мероприятия Москва сделает соответствующие выводы из сложившейся ситуации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила официальную позицию российского МИД по поводу планируемого мероприятия. Глава ведомства Сергей Лавров описал его емко и предельно конкретно — "шабаш". Захарова в очередной раз заметила, что любой мировой лидер может посетить Крым и составить свое собственное, не ангажированное, не опосредованное впечатление о полуострове, передает "Газета.ру".