Путин отметил внутреннюю силу жителей 800-летнего Нижнего Новгорода

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летним юбилеем города. Торжественную речь глава государства произнес в ходе праздничного концерта.

Глава России отметил красоту волжских далей, "от которых буквально дух захватывает". Путин также вспомнил слова знаменитого художника Ильи Репина, который назвал Нижний Новгород "царственно поставленным над всем востоком России".

"Здесь всегда жили люди колоссальной внутренней силы, во все времена нижегородцы стояли на защите Отечества, чувствовали свою сопричастность единому историческому пути народа России, нашей общей великой и славной судьбе", — подчеркнул президент.

Он вспомнил подвиги жителей Нижнего Новгорода в период Великой Отечественной войны и звание "Город трудовой доблести". В завершение своей речи Путин объявил, что в Нижнем "сконцентрированы культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России".