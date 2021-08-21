Солонников позитивно оценил возведение новых спортивных площадок в Петербурге

Возведение новых спортивных объектов в Петербурге, инициированное губернатором города Александром Бегловым, плодотворно скажется на молодежи и отрасли в целом.

Таким мнением поделился политолог Дмитрий Солонников в свете новости о том, что в Красногвардейском районе Северной столицы был возведен новый стадион, на котором школьники могут приобщаться к культуре спорта и физических нагрузок. Инициатором строительства выступил петербургский градоначальник Александр Беглов.

"Должна быть массовая возможность занятия спортом. После этого будет возможность отбирать молодых ребят, школьников для занятия в профессиональных секциях", — заявил политолог.

Эксперт отметил, что благодаря строящимся объектам дети и молодежь смогут вырасти достойной заменой нынешним спортсменам. Солонников уверен, что нужно давать возможность реализоваться в спорте детям Петербурга, а не наполнять команды иностранцами, пишут "Невские новости".