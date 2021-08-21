Посольство России в Кабуле поможет гражданам стран СНГ покинуть Афганистан

Диппредставительство РФ в Кабуле поможет уроженцам бывших советских республик и афганцам с российским гражданством покинуть захваченный талибами Афганистан.

Посольство России намерено помочь всем, кто обращается в ведомство за поддержкой. Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" отдельно отметил, что это касается и украинцев.

"Что касается афганцев, у нас тут много афганцев, которые имеют второе российское гражданство. Поэтому, естественно, они у нас в приоритете, мы их рассматриваем в качестве наших граждан. Мы им поможем", — пояснил посол.

США вывели войска из Афганистана, чем спровоцировали захват страны радикальным движением "Талибан" (организация признана террористической и запрещена в РФ). Президент страны Ашраф Гани сложил свои полномочия и сбежал, его местонахождение не известно.