Беглов сообщил о стопроцентной готовности школ к новому учебному году

Каждая школа и детский сад в Санкт-Петербурга полностью готовЫ к обучению детей в допандемийном формате. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

Градоначальник сообщил, что каждое учебное учреждение на 100 процентов готово к приему детей. Это заявление подтвердил глава лицея №369 Константин Тхостов, пишет в своем материале издание "ПолитЭксперт".

"Город в полной мере выполняет свои обязательства, самое главное, что это делает своевременно... Все достаточно серьезным образом осматривается, в районах очень четко следят за тем, чтобы ничто не могло помешать подготовке к новому учебному году в образовательных организациях", – сообщил Тхостов.

Директор учреждения лицейного типа добавил, что все материалы для учебного процесса были доставлены еще в середине сезона. На сегодняшний день городские власти завершают подготовку к 1 сентября. По его словам, осталось убрать территорию лицея и организовать безопасную встречу детей с соблюдением ограничительных мер из-за пандемии.