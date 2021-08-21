Социолог Максим Шугалей назвал Олимпийские игры запрещенным методом давления на Россию

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей считает, что Запад пытается бороться с Россией нечестными методами. Ярким тому примером стали Олимпийские игры-2020.

Социолог Максим Шугалей пообщался с корреспондентом издания "Инфореактор". Во время беседы национальный герой прокомментировал ситуацию с российскими спортсменами на минувших Олимпийских играх в Токио.

Ученый считает, что Запад из последних сил пытается бороться с Россией, но у него это не получается. Поэтому он начал оказывать давление через спорт, который, как известно, всегда был вне политики.

"Нас невозможно победить напрямую. Это не устраивает очень многих людей. На нас действуют запрещенными методами. Они переходят все грани, начинают давить через спорт, который вне политики", — заявил Шугалей.

Социолог признался признался, что его любимым видом спорта является футбол, однако он очень рад тому, что в России развиваются и другие направления, в том числе и те, которые находятся на стадии рассмотрения в программу Олимпийских игр.