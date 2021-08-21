Российский ученый назвал срок достижения в РФ коллективного иммунитета к коронавирусу

Необходимый для остановки распространения коронавируса иммунитет может быть достигнут в России к марту 2022 года, считает ученый Николай Крючков.

Для формирования коллективного иммунитета нужно, чтобы вакцинация населения достигла 85%, сообщил кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков.

"Очевидно, планы достижения коллективного иммунитета в России в сентябре этого года ожидаемо недостижимы. Скорее всего, это произойдет в начале или середине весны, в лучшем случае – в марте следующего года", – считает учёный.

На сегодняшний день число полностью вакцинированных в России составило 23% населения.Это примерно 32-33 млн человек. И 29% людей привились минимум одной дозой вакцины.