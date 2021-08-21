Александр Емельяненко поделился ожиданиями от боя с Артемом Тарасовым

Российский боец MMA Александр Емельяненко высказался о предстоящем поединке с Артемом Тарасовым, который пройдет в Москве.

Александр Емельяненко и Артем Тарасов 18 сентября проведут поединок по правилам кулачных боев в рамках турнира промоушена "Наше дело". После подписания контракта 40-летний боец MMA выразил уверенность в своей победе над соперником.

Емельяненко в Instagram-аккаунте написал, что "все будет быстро", сравнив Тарасова с ребенком. Последний поединок боец MMA провел в июле 2020 года. Емельяненко потерпел поражение техническим нокаутом от Магомеда Исмаилова.