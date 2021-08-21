"Филадельфия" уволила 17 сотрудников из-за подписания нового контракта с Эмбиидом

Руководству "Филадельфии Севенти Сиксерс" пришлось уволить сразу 17 сотрудников, чтобы продлить контракт с лидером клуба Джоэлем Эмбиидом.

Информацию подтверждает американское издание The Philadelphia Inquire. Боссам "Севенти Сиксерс" нужно было освободить денежные средства для подписания нового четырехлетнего соглашения с камерунским форвардом Джоэлем Эмбиидом. Баскетболист за это время по трудовому договору должен заработать почти 200 млн долларов.

Джоэль Эмбиид в прошлом сезоне провел за "Филадельфию" 80 матчей, в которых набирал в среднем чуть больше 20 очков за игру. Камерунец был выбран в первом круге драфта Национальной баскетбольной ассоциации в 2014 году под общим третьим номером.