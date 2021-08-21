Российский посол доложил о спокойной обстановке в столице Афганистана

Спокойная обстановка в афганской столице длится уже восьмые сутки, сообщил российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Информацию подтвердили сотрудники диппредставительства России в Кабуле. Ранее стало известно, что после захвата афганских территорий представителями запрещенного в России террористического движения "Талибан" все обменные пункты приостановили свою работу. По информации телеканала "360", талибы готовы возобновить деятельность валютных обменников в государственной столице только после решения проблем с Центральным и частными банками.