Двугорбый верблюд прорекламировал предстоящую премьеру "Шугалея-3" в Петербурге

Настоящего двугорбого верблюда показали на презентации нового фильма "Шугалей-3" в Петербурге.

Неожиданный гость посетил мероприятие, которое проходило в рамках пресс-клуба "Петербургский уикенд" на площадке Медиагруппы "Патриот". Конференцию посвятили выходу в свет нового фильма "Шугалей-3". Экзотического гостя Пуню привели на мероприятие прорекламировать третью часть российского приключенческого боевика. Все желающие могли сделать фото с животным на фоне баннера "Шугалея-3".

Кинолента стала продолжением истории о судьбе российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых незаконно удерживали в Ливии на протяжении года. Премьера первой части фильма состоялась в мае 2020 года на телеканале НТВ.

Участники пресс-конференции также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки, в том числе ситуацию в Афганистане, визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию и выход фильма "Солнцепек".