Полиция задержала семь человек в ходе незаконной акции в Москве

Сотрудники полиции задержали семерых человек в ходе незаконной акции на территории Москвы.

Группа людей вышла к зданию ФСБ на Лубянке на несанкционированный пикет. Акция была связана с поддержкой телеканала "Дождь" (СМИ, выполняющее функции иностранного агента). В ходе пикетов правоохранительные органы задержали семь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. На текущий момент акции завершены.

Минюст внес телеканал в список иноагентов 20 августа. Кроме "Дождя", в реестр также попали семь журналистов и издание "Важные истории" (СМИ, выполняющее функции иностранного агента).