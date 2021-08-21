В Пентагоне опровергли слухи об отставке министра обороны США

Руководитель американского военного ведомства Ллойд Остин не намерен уходить в отставку, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Слухи о смещении генерала Остина начали циркулировать в США на фоне вывода американских войск из Афганистана, который сопровождался хаосом в аэропорту Кабула и захватом власти в стране радикальным движением "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России).

"Нет", — коротко ответил Кирби на вопрос журналиста о возможных планах главы Пентагона покинуть свой пост.

Боевики движения "Талибан" развернули наступление на позиции афганских правительственных войск в первой декаде августа и без боя вошли в Кабул уже 15 числа, что вызвало в США резкую критику действий Пентагона и Белого дома.