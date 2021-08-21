Sohu: тонкий маневр с муляжами позволил ВС РФ переиграть американскую разведку

Военные ВС РФ смогли при помощи маскировки и муляжей техники обмануть разведывательные БПЛА США, пишут китайские эксперты.

Беспилотники все чаще применяются для ведения разведки, радиоэлектронной борьбы и широкого спектра других задач. ВС США делают серьезную ставку на дроны в своей тактике. Но российские военные некоторое время назад смогли воспользоваться подобным выбором Пентагона на БПЛА, пишет "ПолитРоссия" со ссылкой на китайский портал Sohu.

"Американские военные были в ярости, когда выяснилось, что Россия легко перехитрила их разведывательные дроны на Ближнем Востоке", — заметили аналитики.

В ходе одной из операций американские войска привычно задействовали дроны. Они проверяли вероятность наличия боевой техники в одном из квадратов. На месте действительно были обнаружены объекты, напоминающие зенитные ракетные комплексы. Однако в дальнейшем боевые установки появились в совершенно ином месте.

ВС РФ удалось при помощи муляжей техники скрыть перемещения своих ЗРК, обратили внимание авторы материала. В итоге американская разведка не смогла распознать тонкий маневр россиян. Российские войска смогли хитростью переиграть разведку США, подытожили в Sohu.