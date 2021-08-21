Sohu: хитрость России с дронами на Ближнем Востоке привела разведку США в бешенство

Полностью положившись на беспилотные летательные аппараты, США провалили важную разведывательную миссию на Ближнем Востоке. Российские военные с легкостью перехитрили современное оборудование дронов и выставили разведку Пентагона на посмешище. Об этом заявили эксперты китайского издания Sohu.
Аналитики обратили внимание, что БПЛА все чаще стали применяться военными державами в боевых целях. Первенство по использованию дронов в разведке, радиоэлектронной борьбе и других операциях принадлежит американским военным.
Обозреватели подчеркнули, что беспилотники оборудованы самыми современными средствами разведки — тепловизорами, камерами с высокой контрастностью и другими датчиками. Обмануть такое техническое оснащение крайне сложно.
Именно на это и рассчитывает Пентагон, активно использующий БПЛА на Ближнем Востоке. Однако, продолжили китайские аналитики, очередная разведывательная операция с их участием пошла не по плану.
«Американские военные были в ярости, когда выяснилось, что Россия легко перехитрила их разведывательные дроны на Ближнем Востоке», — подчеркнули в Sohu.
В ходе маневра Вашингтон направил беспилотники в зону, где по данным их разведки расположилась военная техника противника. Дроны обнаружили объекты, походящие на боевые комплексы российского производства ЗРК.
«Позже американцы начали получать информацию, которая противоречила, полученной с дронов информации», — указали в издании.
Оказалось, что российские ЗРК находились в другом районе, где США совсем не ожидали их увидеть. По утверждению аналитиков, американские БПЛА изначально пролетели над муляжами техники из РФ и не смогли распознать обман. Так, разведка Пентагона провалила свою задачу, поведясь на хитрость Москвы.
«Американцы пришли в ярость, когда правда была раскрыта», — подытожили обозреватели.
Ранее гендиректор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков сообщил РИА Новости, что организация разрабатывает БПЛА с воздушным стартом, которые смогут возвращаться на самолет. По его словам, речь идет о системе дронов «Молния», в частности, о разведывательных и беспилотниках радиоэлектронной борьбы.