Владимир Путин прилетел в Нижний Новгород на празднование 800-летия города

Президент России Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород, где примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 800-летия города.

Время основания губернии датируется 1221 годом. Нижний Новгород был заложен на месте слияния рек Оки и Волги по приказу князя Юрия Всеволодовича.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в прошлом году пригласил главу государства побывать на праздновании в честь юбилея. Тогда во время рабочей встречи в Саратове глава нижегородской администрации докладывал президенту о подготовке к 800-летию. Ко дню рождения города заслуженный мастер спорта по фигурному катанию Илья Авербух срежиссировал и подготовил масштабную шоу-программу.

Российский лидер ранее побывал в Коневском монастыре, расположенном на острове Коневец в Ладожском озере. Путин оценил ход реставрационных работ храма, для придания первоначального вида которому было изучено множество архивных документов, сообщил телеканал "360". Восстановительные работы по поручению президента были проведены в кратчайшие сроки.