Перфомансы «Отрядов Путина»
регулярно «взрывают» рунет. Они штурмовали краснодарский штаб Навального (признан иноагентом и экстремистской организацией), сжигали чучело Трампа и коронавирус, уничтожали поп-ит, угрожали Байдену и требовали освободить животных в Анапе после репортажа Варламова
, пока наивные либеральные СМИ безуспешно гадали, что (или кто) стоит за хайповыми бабушками. Деньги, подковерная война местных элит, заказ федерального уровня?
Если бы хоть одна из версий оказалась верна, то в помещении обычной краснодарской пятиэтажки был бы какой-никакой ремонт, а не пол из гнилых досок. Фатима Динаева
— пиарщик, креативщик и, можно сказать, политтехнолог «Отрядов Путина» — называет это место «курятником». На дверях главного входа наклейка: волевое, спокойное лицо российского президента рядом с перечеркнутой гримасой американского харизматика иного рода — Дональда Трампа
.
На столе Динаевой — распечатанная статья с новостью о том, что экс-координатору штаба Навального* власти Великобритании отказали в убежище. Этому молодому человеку Марат Динаев
— руководитель «Отрядов Путина» — по решению суда должен выплатить 300 тысяч рублей
за «клевету».