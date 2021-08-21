Мы их [чиновников] нервируем. Мы вечно путаемся под ногами. Мы перебиваем им повестку в интернете. Ой, у них была повестка в интернете? Мы и не заметили. Они должны нас благодарить: пока мы не появились в сети, сторонников Путина как бы и не было. Навальнисты говорили, что цифры в опросах нарисованные, а людей, которые поддерживают президента, нет. Потом появились мы и они сказали: "да, это сторонники Путина, но они... тупые и некрасивые". Но самое главное – они есть.



Что мы сделали для Путина? Мы не побоялись свое лицо выставить в интернет и постоянно, каждый день получать ушат грязи. Очень классно получать миллионы, когда тебя ненавидят. Но когда ты ездишь в трамвае, ходишь по улицам, живешь обычной жизнью – эта ненависть очень чувствуется. Сейчас, правда, нас больше любят: мы отечественные, скрепные "Отряды Путина". И уже относятся по-доброму. А раньше нас совсем не понимали».



Во второй части репортажа мы расскажем, что "Отряды..." думают о "Единой России" и ЛГБТ, почему краснодарские патриоты никогда не проголосуют за ЛДПР, какие предложения они получали от "партий власти" и на чем зарабатывают "хайповые бабушки".



* - организация признана экстремистской, а также внесена в список иностранных агентов.

