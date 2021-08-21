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«Наш главный враг повержен»:
«Отряды Путина» о войне с Навальным, троллинге властей и уголовном деле
Перфомансы «Отрядов Путина» регулярно «взрывают» рунет. Они штурмовали краснодарский штаб Навального (признан иноагентом и экстремистской организацией), сжигали чучело Трампа и коронавирус, уничтожали поп-ит, угрожали Байдену и требовали освободить животных в Анапе после репортажа Варламова, пока наивные либеральные СМИ безуспешно гадали, что (или кто) стоит за хайповыми бабушками. Деньги, подковерная война местных элит, заказ федерального уровня?

Если бы хоть одна из версий оказалась верна, то в помещении обычной краснодарской пятиэтажки был бы какой-никакой ремонт, а не пол из гнилых досок. Фатима Динаева — пиарщик, креативщик и, можно сказать, политтехнолог «Отрядов Путина» — называет это место «курятником». На дверях главного входа наклейка: волевое, спокойное лицо российского президента рядом с перечеркнутой гримасой американского харизматика иного рода — Дональда Трампа.

На столе Динаевой — распечатанная статья с новостью о том, что экс-координатору штаба Навального* власти Великобритании отказали в убежище. Этому молодому человеку Марат Динаев — руководитель «Отрядов Путина» — по решению суда должен выплатить 300 тысяч рублей за «клевету».
СМИ-иноагент "Радио Свобода" называет Сергея Чайковского "активистом".
«Сейчас у нас арест имущества на 300 тысяч. Он отсудил эти деньги за клевету: шеф в одном из видео сказал, что этот человек — враг Путина. Мы можем и эти 300 тысяч заплатить. Только как заплатить деньги конченому навальнисту? И мы уперлись: ни рубля!

Победить Навального — и этому чмырю, которому даже не дали убежище в Великобритании, три сотни отстегнуть? И эти власти нам говорят: он выиграл в трех судах. А судебного разбирательства не было. Первый суд состоялся заочно, дальше все инстанции – на автомате. Местные наши "товарищи" [краснодарские чиновники] с этим мальчиком связаны», — рассказывает дочь Марата Салиховича.
Но не будем о грустном. Последнее завирусившееся видео с символичным сжиганием бренда Louis Vuitton (по некоторым данным, компания сотрудничала с нацистами во время оккупации Франции) в одном только Instagram «Отрядов…» набрало 108 тысяч просмотров — про очередную акцию написало буквально каждое федеральное СМИ. Звездой вновь выступила пенсионерка Людмила Ивановна Барилко, давно покорившая зрителей. Молодые краснодарцы просят с ней сфотографироваться, если видят на улице или в трамвае.

«Нам все говорят — купите сумку "Луи Виттон". Господи, дайте денег — купим сумку. Такие простые: сожгите настоящую сумку, что, вам Путин не платит?» — сетует Фатима.

Оказывается, не платит.

«Вот у нас на Украине фашисты. Украинцы готовы, чтобы в случае чего из их кожи делали сумки Луи Виттон? Почему Украина произошла? Именно из-за таких вещей. Потому что человек не видит проблемы: "А что такого, что я у бывшего пособника фашистов пошел и купил сумку?"».

«Что греха таить – мы их троллим»
Пиарщик «Отрядов Путина» признается, что в видеороликах все не так просто. Как в истинном искусстве, поиск смысла остается за зрителем.

«Кто захотел увидеть, что троллят Путина — пожалуйста, если вы так считаете. Если вы хотите увидеть, что троллят навальнистов — пожалуйста. Если вы хотите увидеть просто проект — ладно. Мы держимся в определенных рамках, чтобы каждый видел в этом что-то свое».

Идеи для роликов придумывает Фатима Динаева, хотя сама она предпочитает говорить, что креатив совместный. Успех «Отрядов…» в TikTok обеспечивает 24-летний старожил организации Влад Бобка: 2,6 миллиона лайков, 136 тысяч подписчиков, «тиктоки» с миллионными просмотрами.

Владичек, осталось сделать шпагат [для ТикТока], и Винер-Усманова отдыхает!

— Я все жду, жду, когда вы уже. Если вы сможете это сделать, Людмила Ивановна, мы вас на следующую Олимпиаду отправим.

Такой медийный успех не снился ни одной «партии власти»: может именно поэтому с властными структурами (не считая самого президента, конечно) отношения у путинистов не складываются. Мягко говоря.
Молодое крыло «Отрядов Путина»: президента поддерживают не только пенсионеры. Среди женщин на фото две многодетные матери.
«Люди из власти нам говорят: зачем поддерживать Путина? Он что, падает? Наши методы не всегда находили понимание во властных структурах. Им казалось, что мы их троллим. Ну, что греха таить – мы их троллим, потому что они нас не любят. Они нам то мальчиков присылают, которые закрывают нашу организацию, то забирают у нас этот курятник, то воду перекрывают. И то, не у нас, не у "Отрядов Путина", а у детского благотворительного фонда», — объясняет Фатима.

Юридически никаких отрядов не существует. Организация неформальная и работает на основе благотворительного фонда Марата Динаева «Социальная справедливость». Помещение, в котором собираются пенсионерки, до потолка завалено коробками с подгузниками, печеньем, питьевой водой, одеждой и прочим раздаваемым малоимущим семьям с детьми. Как ни крути, а ни в одном штабе Навального* подобного нельзя было увидеть.
По словам Динаевой, годовой бюджет фонда — 5 миллионов рублей. От государства не получили «ни рубля», разве что безвозмездную аренду офиса, выбивать которую приходиться митингами под окнами краевой администрации. С краснодарскими властями «Отряды Путина» не находят понимания «в силу местных особенностей».

Поразительно, но политически активным южанам чиновники не могут простить громкий скандал четырехлетней давности, когда «Отряды…» штурмовали краснодарский штаб Навального*.
Молодежь «Отрядов...» вместе с Людмилой Барилко.
«Навальный у них, ****, президент будущий!»

Оппозиционные СМИ описывали ситуацию однобоко, но к навальнистам «Отряды…» пошли не просто так. Патриоты обнаружили свой офис разрисованным: оскорбления президента, свастики… Бонусом шли залитые замки, побитые камнями окна и обрезанные кондиционеры.

Боевые ячейки пенсионеров Фатима заведомо проинструктировала: максимум шума, минимум имущественного ущерба. Орать и махать руками можно бесконечно, трогать никого нельзя. Но ситуация вышла из-под контроля.

«Мы туда пришли, как говорит Людмила Ивановна, "просто спросить, чем мы вам не нравимся". Они видят, что мы поднимаемся — четыре мужика подбегают, закрывают дверь и начинают нам корчить рожи. Четыре мужика! Мы начинаем выламывать дверь, они ее держат. Еще Зинаида Михайловна была жива, Царство ей небесное. И чем больше они сопротивлялись, тем больше мы распалялись», — вспоминает Динаева.

«Если вы нас не боитесь, так зачем вы закрываетесь?! Ну откройте двери, вот мы пришли! — добавляет Людмила Барилко. — Пришли казаки в форме. Никого не трогали, держали нейтралитет. Милиция пришла, стоит. Мы, женщины в старом возрасте, сражаемся с навальнистами! А милиция стоит. Я у него спрашиваю: "А ты за кого тогда? Я вот за Путина. А ты за кого?!"»
А дальше — три дела против Фатимы Динаевой, одна «уголовка» против Влада Бобки за выбитую в штабе дверь — «уничтожение имущества общеопасным способом».

«Это все делали власти против нас. По заявлению Леонида Волкова. А сейчас Волков у нас спонсор экстремизма. [Власти] говорят: "Не надо было залезать к Навальному в штаб". То есть они настолько нам это не готовы простить… Они же не знали, что все так поменяется. Что вдруг Навальный станет агентом Госдепа. Они думали Навальный у них, ****, президент будущий! И только мы считали, что Навального во власти не будет никогда. И мы сейчас довольны, потому что наш главный враг повержен», — говорит Фатима.

«Отряды...» кошмарили штаб Навального* с самого начала его работы в Краснодаре. «Мы к ним сразу пришли и сказали — вы попутали», признается Динаева.

Повод для конфронтации был. Во-первых, в штабе собирались «все маргиналы — анархисты, неформалы, гомосексуалисты, феминистки-радикалки». Во-вторых, туда наведывалась нежелательная в РФ организация «Открытая Россия».

Сотрудники беглого олигарха Михаила Ходорковского раздавали инструкции по изготовлению «коктейлей Молотова», утверждает Фатима. Вот путинисты и вмешались в общественно-опасный процесс.
«Короче говоря, мы Навального победили. Нету его сейчас. Он решил вернуться из Германии и поехать по всей стране! В том числе и в Краснодар. Но не тут-то было! Тут казачки!» — восклицает Людмила Ивановна.

«Наши методы властям непонятны. Как и методы всех остальных патриотов, которые активно действуют. Говорят: "Ребята, врага нужно уничтожать культурно, из-под ковра". Но у нас не такой мир», — объясняет Динаева конфликт «Отрядов...» с властями.
«Они крикнули: "Перестаньте заниматься тем, чем занимаетесь, иначе со своим Путиным будете висеть на одном суку". Я думаю, что это не простые люди. Не украинские националисты и не навальнисты. Потому что следствие ведется до сих пор»
«Вы не нравитесь администрации президента»

В 2018 году к «Отрядам Путина» пришел депутат Госдумы VII созыва и бывший мэр Краснодара Владимир Евланов, говорит Фатима. Он сообщил, якобы администрации президента не нравится такая деятельность и «сверху» хотят, чтобы «Отряды…» закрылись. За это парламентарий обещал преференции благотворительному фонду Динаева и его сотрудникам. Но закрытие «Отрядов Путина» не избавило их создателей от давления со стороны местных властей.

И Динаев возобновил съемки видеороликов. А через некоторое время в офис фонда ворвались вооруженные травматическими пистолетами люди: пули врачи доставали и из Динаева, и из Бобки. Слова Фатимы подтверждены видеозаписью. С этого момента в помещении работает камера видеонаблюдения.

«Я три недели отстояла в одиночном пикете перед администрацией президента: "В нас стреляли за поддержку Путина". Но никто не решился спросить у кого нужно. Против Путина совершено преступление!

В любой прессе вам напишут, что мы сочиняем, мы идиоты, нам приснилось. У меня сохранилась гильза, все материалы уголовного дела, справки. У меня все есть. И они никак не понимают, что действуя против нас, они действуют против Путина.
Мы их [чиновников] нервируем. Мы вечно путаемся под ногами. Мы перебиваем им повестку в интернете. Ой, у них была повестка в интернете? Мы и не заметили. Они должны нас благодарить: пока мы не появились в сети, сторонников Путина как бы и не было. Навальнисты говорили, что цифры в опросах нарисованные, а людей, которые поддерживают президента, нет. Потом появились мы и они сказали: "да, это сторонники Путина, но они... тупые и некрасивые". Но самое главное – они есть.

Что мы сделали для Путина? Мы не побоялись свое лицо выставить в интернет и постоянно, каждый день получать ушат грязи. Очень классно получать миллионы, когда тебя ненавидят. Но когда ты ездишь в трамвае, ходишь по улицам, живешь обычной жизнью – эта ненависть очень чувствуется. Сейчас, правда, нас больше любят: мы отечественные, скрепные "Отряды Путина". И уже относятся по-доброму. А раньше нас совсем не понимали».

Во второй части репортажа мы расскажем, что "Отряды..." думают о "Единой России" и ЛГБТ, почему краснодарские патриоты никогда не проголосуют за ЛДПР, какие предложения они получали от "партий власти" и на чем зарабатывают "хайповые бабушки".

* - организация признана экстремистской, а также внесена в список иностранных агентов.
ИА "Политика Сегодня"
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Санкт-Петербург