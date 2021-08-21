Социолог Максим Шугалей призвал не судить об Украине по отдельным политикам

Социолог, президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей прокомментировал отношения России и Евросоюза и высказался об отдельных политиках.

Шугалей прокомментировал скорый уход Ангелы Меркель с поста федерального канцлера Германии. По мнению социолога, она долгое время была ключевым игроком в политике Евросоюза. Ученый относится к деятельности Меркель с большим уважением.

Канцлер уже встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Следующим она посетит украинского лидера Владимира Зеленского, но от посещения "Крымской платформы" Меркель отказалась. Шугалей считает, что никакие действия не повлияют на отношения России и Евросоюза. Социолог также призвал не судить о стране по отдельным политикам.

"Украина неоднозначная, у них тоже есть политики, которые в каждой ситуации — пускай это часто какие-то бесполезные действия — преследуют свои популистские цели. А мы по этим политикам [судим] о всей стране", — заявил Максим Шугалей Федеральному агентству новостей.

Меркель на посвященном выборам в бундестаг мероприятии в Берлине высказалась о своем преемнике. Канцлер видит первым лицом государства председателя Христианско-демократического союза Армина Лашета.