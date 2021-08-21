Почти 10% россиян планируют дожить до открытия секрета вечной молодости

Каждый десятый россиянин надеется дожить до обнаружения учеными "таблетки вечной молодости", выяснили сервисы Работа.ру и СберНПФ.

Более 40% опрошенных ожидают достижения победы над старостью в недалеком будущем, в то время как около трети россиян вообще не верят в такое развитие событий. Около 20% опрошенных не ожидают увеличения продолжительности жизни в ближайшее время, в то время как 34% респондентов и вовсе ожидают сокращения этого параметра.

Порядка 46% россиян признались, что не принимают никаких мер для сохранения молодости, треть опрошенных прикладывает для этого некоторые усилия периодически. Всего пять тыс. человек приняли участие в опросе.