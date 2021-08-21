Максим Шугалей сообщил о планах визита в Афганистан с гуманитарной миссией

Население Афганистана живет в тяжелых условиях. Ему необходима помощь, считает глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Гости Медиагруппы "Патриот" в рамках пресс-клуба "Петербургский уикенд" обсудили ситуацию в Афганистане, а также последствия вывода оттуда ВС США. Шугалей на мероприятии сообщил о возможной поездке на афганскую территорию. Правозащитник планирует изучить обстановку в центральноазиатской стране.

"Я хочу, чтобы не погибали люди. В том числе и те, кто работал с американцами. Потому что это простые граждане, которые хотели жить", — обратил внимание Шугалей.

Шугалей заявил о готовности посетить Афганистан с гуманитарной миссией. Движение "Талибан" (организация признана террористической и запрещена в РФ) на текущий момент стремится продемонстрировать свое "человеческое лицо", напомнил социолог. Талибы не должны допустить мести людям, которые ранее сотрудничали с США.

Ученый также прокомментировал ситуацию с шестью гражданами Афганистана, которые оказались на территории Санкт-Петербурга из-за сложной обстановки в своей родной стране. Афганцам необходимо дать возможность переждать опасность, считает социолог.