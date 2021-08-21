Количество погибших из-за хлопка в московской квартире увеличилось до трех

Двое детей и взрослый погибли после того, как в одной из московских квартир прогремел хлопок.

Стало известно о гибели мужчины и двух детей в возрасте от 12 до 14 лет в результате хлопка, который произошел в одной из квартир многоэтажки на улице Малая Набережная в Москве, сообщает РЕН ТВ.

По данным следствия, отец мог принести в квартиру учебную гранату и оставить ее на шкафу. Мальчики нашли боеприпас, после этого произошел хлопок. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.