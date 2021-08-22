«Нам нужны перемены». Новая конституция откроет Белоруссии доступ в ЕС и НАТО

Совсем скоро в Белоруссии произойдут перемены, призванные оградить страну от «застоя». 1 сентября на рассмотрение президенту Александру Лукашенко передадут новый вариант конституции. По его словам, необходимость в обновлении основного закона стоит как никогда остро.

«Мы не можем заморозить в стране ситуацию и обстановку, ибо повторятся брежневские времена. Молодые люди этого не помнят, но мы-то, старшие, хорошо помним этот период застоя. Поэтому нужно движение вперед, нужны эти перемены», — заявил Лукашенко.

Однако перемены, по мнению главы государства, «должны быть законными», а потому начать необходимо с конституции. После одобрения Лукашенко новый вариант документа будет вынесен на всенародный референдум.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Не стану держаться за кресло»

Политическая обстановка в Белоруссии обострилась после президентских выборов 9 августа 2020 года. Тогда с результатом в 80,10 % шестую победу подряд одержал действующий белорусский лидер. Оппозиция не согласилась с итогами голосования и вышла на массовые протестные акции.

После этого Лукашенко неоднократно заявлял, что готов покинуть высший государственный пост, но каждый раз выдвигал условия — наличие новой конституции и достойного преемника, отсутствие протестов и сохранение мира.

«Это не значит, что я вцепился и посиневшими пальцами буду держаться за это кресло. Нет. После меня придут люди, даже очень скоро», — заверил президент 9 августа.

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Текущая конституционная реформа станет уже четвертой в истории современной Белоруссии. Последний раз основной документ изменяли в 2004 году — тогда была исключена норма о том, что один и тот же человек может занимать должность президента два срока.

«Вполне очевидно, что эта конституционная модель создавалась под Лукашенко и выстроенный им персоналистский авторитарный режим. А персоналистская система тем и плоха, что с уходом лидера, на которого все завязано, правила будут неизбежно меняться», — утверждают аналитики портала RuBaltic.

Впрочем, новая версия конституции призвана устранить эту проблему. На это указывает тот факт, что Всебелорусское народное собрание (ВНС) получит конституционный статус «высшего представительного органа народовластия».

В его состав войдут члены парламента и представители местного самоуправления. Они будут решать вопрос о легитимности президентских выборов, а также об отстранении главы государства от власти в случае необходимости.

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Что касается белорусского лидера, то его правление вновь ограничится двумя сроками. Кроме того, будет поднят возраст с 35 до 40 лет.

Однако до сих пор неизвестно, как будет разграничиваться власть президента и президиума ВНС. С одной стороны, орган народовластия может носить ритуально-символический характер при сильном президенте, рассуждают эксперты, с другой — стать реальным центром власти.

В издании полагают, что на данный момент Лукашенко пока не собирается уходить из большой политики. В этой связи он либо оставит для себя возможность переизбраться по новой конституции, либо возглавит президиум ВНС, оставив президентское кресло своему преемнику.

«При таком раскладе роль ВНС, вернее, его президиума, резко возрастает, становясь серьезным противовесом и ограничителем для президента. Какой из этих двух вариантов выберет Лукашенко, пока неясно», — полагают аналитики.

Отказ от нейтралитета

Новая версия конституции также вводит понятия, отсутствующие в действующей редакции — суверенитет, независимость, национальная самобытность. При этом союз с Россией, о котором так часто говорит Лукашенко, не упоминается нигде.

/ Владимир Ягудаев

По мнению экспертов, это означает, что на фоне конфронтации с западными странами белорусские власти, вероятно, предпочтут стратегическое одиночество во имя суверенитета, нежели интеграцию с Москвой.

Не исключено, что из нового документа исчезнет статья о стремлении Минска к нейтралитету. На это недавно указал и сам Лукашенко, комментируя итоги Всебелорусского народного собрания.

«Нет нейтралитета и, честно говоря, мы и не проводили курс, который был бы жестко связан с нейтралитетом, тем самым, возможно, нарушая конституцию… Жизнь менялась, и мы вынуждены были подстраиваться под эту жизнь, полагая, что нельзя постоянно менять конституцию. Поэтому, видимо, надо нам обсудить этот вопрос со специалистами и изложить по-иному эти требования», — отмечал Лукашенко в феврале этого года.

Фактически это означает, что Белоруссия оставила себе «юридическое окно» для вступления в любой политической блок, от Евросоюза до НАТО, констатировали в RuBaltic. Несмотря на всю «абсурдность», Минск может рассматривать такую возможность «во имя защиты суверенитета и независимости».